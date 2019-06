Artis peran yang juga pembawa acara Jessica Iskandar bersama tunangannya, artis peran Richard Kyle saat menggelar jumpa pers di The Ritz Carlton, SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (15/6/2019).

BERITA POPULER: Kapal Tenggelam di Laut Alor hingga Richard Kyle Usap Perut Jessica Iskandar

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Sabtu 15 Juni 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Kapal Tenggelam di Laut Alor NTT 2 Tewas 8 Orang Belum Ditemukan, Richard Kyle Usap Perut Jessica Iskandar di Hari Pertunangannya Netizen Mulai Pikir Macam-macam dan Berparas Cantik dan Seksi, Deretan Selebritis Juga Nyaman Jadi Istri Kedua! Siapa Saja?

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Kapal Tenggelam di Laut Alor NTT 2 Tewas 8 Orang Belum Ditemukan

Kapal Motor (KM) Nusa Kenari 02 dikabarkan tenggelam di perairan laut Tahun Jung Margeta, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kejadian ini dibenarkan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas Atas Kupang, Emi Frezer.

"Benar, ada musibah tenggelamnya kapal di perairan Kabupaten Alor," ujar Emi Frezer saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Sabtu (15/6/2019).

• Respons Mahfud MD terhadap Tuntutan Kubu Prabowo-Sandi dalam Sidang Perdana di MK

• Seorang Suami Tembak Istrinya hingga Tewas, Diduga Karena Lakukan Ini

Kapal naas tersebut mengangkut 30 penumpang. Sebanyak 20 orang selamat dan 2 penumpang meninggal dunia.

Ada 8 orang penumpang belum ditemukan. Saat ini sedang dalam pencarian oleh tim SAR.

• Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat Geleng-Geleng Kepala Saat Melintasi Daerah Perbatasan

• Serah Terima Jabatan, Pater Octavianus Setu Resmi Kepala SMPK Alfares Paga Maumere

Emi Frezer mengatakan, tim Kantor SAR Kupang kini melakukan operasi pencarian dan penyelamatan menggunakan KN SAR Antareja yang berangkat dari Pelabuhan Navigasi Kupang pukul 10.30 Wita.