Jennie dan Jisoo Blackpink Tunjukkan Goyang Menggemaskan, Dukung Debut Solo Jeon Somi

POS KUPANG.COM -- Jeon Somi akhirnya merilis single debut solonya yang berjudul Birthday pada Kamis (13/6/2019).

Dua seniornya, Jennie dan Jisoo Blackpink pun langsung memberikan dukungan untuk Jeon Somi dengan cara yang tidak biasa.

Melalui akun Instagram miliknya, Jennie mengirimkan video dirinya tengah bergoyang bersama Jisoo dengan latar lagu baru Jeon Somi.

Tak hanya satu, Jennie mengunggah dua video sekaligus.

Mereka tampak bersemangat berjoget dan membuat gerakan yang menggemaskan dalam video.

"Let me see you shake @somsomi0309," tulis Jennie pada keterangan video.

Melihat video, Somi pun mengucapkan terima kasih dan memuji tarian kedua seniornya di YG Entertainment.

"Awww. Terima kasih banyak atas dukungan kalian!!! Love you," tulis Somi di kolom komentar.

"Sooooooo cute," imbuhnya disertai dengan emoji takjub, hati dan api.