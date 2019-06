Begini Kronologi Skandal Narkoba dan Hengkangnya B.I dari iKON, eli dan Gunakan Tiga Tahun Lalu

Begini Kronologi Skandal Narkoba dan Hengkangnya B.I dari iKON

POS KUPANG.COM -- Bagi mantan leader boyband iKON, Kim Hanbin alias B.I, tanggal 12 Juni 2019 seakan menjadi mimpi buruk.

Singel duetnya dengan Lee Hi yang berjudul "No One" baru berusia dua pekan ketika tudingan penyalahgunaan narkoba tiba-tiba menghampirinya.

Pada hari itu, media Korea, Dispatch, merilis laporan eksklusif yang mengklaim bahwa B.I diduga pernah membeli dan menggunakan obat-obatan terlarang sekitar tiga tahun yang lalu, tepatnya 2016.

Berawal dari chat Dugaan penyalahgunaan narkoba tersebut berdasarkan pesan KakaoTalk antara B.I dengan perempuan berinisial 'A', yang diduga pengedar, yang baru-baru ini ditemukan Dispatch.

Dari transkrip percakapan itu, B.I dicurigai membeli narkoba jenis LSD (Lysergic acid diethylamide).

"Saya ingin menggunakannya [LSD] selamanya. Apakah ini kuat?" tulis B.I dalam obrolan itu. "L (LSD) adalah obat kelas atas di Korea," balas 'A'.

B.I juga tampak menulis bahwa ia berencana membeli LSD dalam jumlah besar sambil meminta diskon. Sebab, LSD termasuk jenis obat terlarang yang mahal harganya.

Percakapan itu kemudian terhenti pada pernyataan B.I yang menyebut bahwa ia sedang berada di Macau dan baru akan membeli LSD jika sudah sampai di Korea Selatan.

Hingga saat ini, belum ada transkrip obrolan lain yang menunjukkan B.I sudah membeli atau mengonsumsi LSD.