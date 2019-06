Army Dikira Hendak Bunuh Diri, Polisi Panik, Ternyata Sama- sama Penggemar BTS

POS KUPANG.COM -- Seorang ARMY, atau penggemar BTS, membuat khawatir seorang anggota kepolisian Chattanooga, Tennessee, AS, karena terlihat hendak meloncat dari jembatan.

ARMY itu ternyata seorang penyiar radio 103.7 KISS FM Chattanooga.

Suatu malam ia melihat sebuah billboard yang sedang memasang iklan BTS Festa 2019, perayaan ulang tahun ke-6 BTS.

Penyiar itu pun memarkir kendaraannya di pinggir jembatan dan menyalakan lampu hazard.

Ia ingin merekam reklame itu. Namun seorang polisi yang sedang berpatroli mengira pria itu hendak mengakhiri hidup dengan cara meloncat ke sungai.

• Jennie dan Jisoo Blackpink Tunjukkan Goyang Menggemaskan, Dukung Debut Solo Jeon Somi

• Chris Martin Justru Putus dengan Dakota Johnson, Padahal akan Bertunangan, Dekat Calon Anak Tiri

• Renungan Kristen Sabtu 15 Juni 2019 Lahir di Dunia Bukan Satu Pilihan tapi Kesempatan Berbuat Baik

"Anda baik-baik saja?" tanya polisi yang khawatir itu. Dengan agak malu, penyiar itu kemudian menjelaskan niatnya.

Insiden itu pun berakhir bahagia. Penyiar itu menceritakan kejadian tersebut melalui akun resmi 103.7 KISS FM, @KissChattanooga, Rabu (12/6/2019).

"Tepuk tangan untuk petugas dari kantor polisi Chattanooga yang langsung keluar dari mobil sambil berteriak "ARE YOU OKAY". Dia mengira saya hendak meloncat dari jembatan," tutur penyiar itu melalui Twitter.

"Dengan rasa malu saya menjelaskan alasan berhenti di tepi jembatan dan menyalakan lampu hazard, yaitu untuk merekam reklame BTS," lanjut dia.

Twit itu baru mendapat jawaban pada beberapa hari kemudian. Kantor polisi Chattanooga berhasil mencari tahu petugasnya yang bekerja dengan baik itu.

Ternyata polisi itu juga penggemar BTS. Ia bahkan memasang pin BTS pada seragamnya.

Kantor polisi itu juga mendapati bahwa beberapa petugasnya adalah ARMY.

"Kami menemukan dia! Dan sekarang ada beberapa anggota BTS ARMY," tulis akun kepolisian Chattanooga, @ChattanoogaPD. Sementara itu fan meeting BTS Festa digelar di Busan pada 15 dan 16 Juni, serta di Seoul pada 22 dan 23 Juni.*

Artikel ini telah tayang di Grid.ID: https://entertainment.kompas.com/read/2019/06/15/134700910/gara-gara-reklame-bts-seorang-penyiar-dikira-hendak-bunuh-diri