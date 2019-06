Pengamat Ekonomi NTT DR. James Adam : Penerbangan Kupang-Dili Jangan Hanya Musiman

POS KUPANG.COM -Menurut saya, penerbangan yang telah dibuka dari Kupang- Dili pulang pergi oleh TransNusa adalah baik. Ini pertanda bahwa NTT sudah ada kemajuan dalam kaitannya dengan program pemerintahan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur, Josef Nae Soi.

Sebetulnya tidak terlalu berpengaruh dan berdampak pada ekonomi daerah. Sebab mobilisasi orang dari Kupang ke Dili dan sebaliknya sudah berlangsung lama. Yang perlu adalah bahwa pesawat TransNusa yang kembali dari Dili mesti bawa penumpang lain yang adalah wisatawan asing yang akan berkunjung ke NTT. Jika hal ini terjadi maka barulah penerbangan ini memberi nilai tambah bagi ekonomi NTT.

Penerbangan ini harus didukung penuh Pemda NTT agar jangan hanya ada sebentar lalu ditutup oleh karena tidak memberi profit bagi perusahaan penerbangan. Oleh karena itu jika dapat bisa di tingkatkan menjadi Kupang-Dili-Darwin PP. Kalau bisa makanya saya kira pariwisata NTT bisa ikut terdorong dan yang namanya prime mover makin cepat tercapai.

Pemda NTT dan pemerintah Timor Leste perlu buat program ikutan lainnya untuk mendukung kerjasama penerbangan ini dalam konteks G to G business.Jangan lepas B to B business jalan sendiri sebab bisa close down.(*)

Barata Singgih Riwahono, Budi Rano, Leo Budiman dan Risnandi Saepurachman bersama undangan dan media sebelum berangkat menuju Dili, Timor Leste dari Bandara El Tari Kupang, Jumat (14/6/2019) (POS-KUPANG.COM/LAUS MARKUS GOTI.)