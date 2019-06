Ini Harapan Kepsek SMAK Frateran Ndao Kepada Siswa Yang Tampil Di Singapura



POS-KUPANG.COM|ENDE-- Kepala Sekolah SMAK Frateran Ndao, Ende, Frater William Satel Sura BHK mengatakan pihaknya tidak memberikan target kepada para siswa.

Diharapkan, agar para siswa bisa memberikan yang terbaik saat tampik di Singapura nanti karena penampilan para siswa di Singapura tidak saja membawa nama baik sekolah namun juga nama baik daerah juga nama baik Bangsa Indonesia.

Kepala Sekolah SMAK Frateran Ndao, Frater Wiliam Satel Sura BHK mengatakan hal itu kepada Pos Kupang.Com, Jumat (14/6/2019) di Ende.

“Para siswa adalah duta-duta bangsa dalam bidang kesenian jadi mereka akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki,”kata Frater William.

Frater William mengatakan bahwa paduan suara merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler andalan di SMAK Frateran Ndao disamping kegiatan ekstrakurikuler lainnya karena memang pihak sekolah memberikan perhatian yang berimbang antara kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler atau non akademik.

“Untuk pengembangan kemampuan para siswa baik akademik dan non akademik pihak sekolah sangat mendukung dengan menyiapkan berbagai sarana pendukung sehingga dengan demikian para siswa semakin berkembang tidak saja dalam bidang akademik namun juga non akademik yang artinya baik akademik dan non akademik bisa berjalan berimbang,”kata Frater Wiliam.(Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius)