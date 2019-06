Intip YUK Lagu 'ULANGI' Aaliyah Massaid Baru Dirilis, Cocok Bagi Putus Cinta

POS KUPANG.COM -- Aaliyah Massaid keluarkan single terbaru berjudul 'ULANGI'.

Single terbaru 'ULANGI' Aaliyah Massaid dirilis pada Selasa (11/6/2019).

Lagu berjudul 'ULANGI' Aaliyah Massaid ini bisa dinikmati lewat aplikasi iTunes dan Spotify.

Liriknya pun cukup mengena, terutama untuk kamu yang baru saja putus cinta tapi masih berharap bisa memperbaiki kesalahan.

Lagu ini seakan minta kesempatan kedua agar bisa kembali membangun hubungan cinta.

Alhamdulillah finally single ‘ULANGI’ is already out now (emoji) yukk dengerin!!

Bisa di download di iTunes & Spotify.

Hope you guys like it (emoji) #AaliyahUlangi

Berikut link spotify

Lirik lagu ULANGI dari Aaliyah Massaid:

Maafkanlah semua salahku

Jika ini yang membuatmu tinggalkanku

Dengarkan aku jangan menyerah dulu

Tak mau kehilanganmu

Tetaplah di sini denganku

Ku tak ingin kau berpaling dahulu

Ku takut bila kamu bertemu selainku

Tak mau, ku tak mau

Coba kita ulangi lagi

Mulai dari awal lagi

Uuuu... Dimana salahku

Biar ku mengerti yang kau mau

Beri tahu

Coba kita ulangi lagi

Mulai dari awal lagi

Uuuu... Dimana kurangku