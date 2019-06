Intip YUK Jadwal Terbaru Pekan Kelima Liga 1 2019, Begini Perubahannya

POS KUPANG.COM -PT Liga Indonesia Baru (LIB), kembali melakukan perubahan jadwal pada pekan kelima Liga 1 2019.

Sebelumnya, operator Liga 1 2019 itu telah menunda semua pertandingan pada pekan keempat yang semula dilaksanakan pada Juni, diganti menjadi Agustus 2019.

Kabar terbaru, tiga pertandingan pada pekan kelima Liga 1 2019 juga mengalami perubahan lagi.

Duel antara Semen Padang dan Perseru Badak Lampung FC yang awalnya digelar pada Jumat (21/6/2019) pukul 15.30 WIB, digeser menjadi malam hari pukul 19.00 WIB.

Kemudian pertandingan antara PSS Sleman vs Bhayangkara FC yang rencananya digelar pada Sabtu, dimajukan satu hari menjadi Jumat (21/6/2019) pada pukul 15.30 WIB.

Yang terakhir, pertandingan antara Bali United melawan PSIS Semarang ditunda satu hari, yang semula digelar pada Jumat (21/6/2019), menjadi Sabtu (22/6/2019) pukul 15.30 WIB.

Perubahan jadwal ini dilakukan akibat permintaan dari tuntutan pemilik hak siar, dalam hal ini Indosiar dan O Channel.

Setelah perubahan jadwal, maka sembilan pertandingan pekan kelima Liga 1 2019 akan tersaji selama tiga hari berturut-turut, yakni pada Jumat (21/6/2019) hingga Minggu (23/6/2019).

Sebelum itu, akan tersaji duel tunda pekan kedua Liga 1 2019 antara Persib Bandung dan Tira-Persikabo pada Selasa (18/6/2019).

Berikut jadwal terbaru pekan kelima Liga 1 2019 :

Jumat (21/6/2019)

PSS Sleman Vs Bhayangkara FC (15.30 WIB)

Semen Padang Vs Perseru Serui (19.00 WIB)

Sabtu (22/6/2019)

Bali United Vs PSIS Semarang (15.30 WIB)

Barito Putera Vs Kalteng Putra (15.30 WIB)

Persela Lamongan Vs Persija Jakarta (18.30 WIB)

Minggu (23/6/2019)

Persib Bandung Vs Madura United (15.30 WIB)

Tira-Persikabo Vs Persipura Jayapura (15.30 WIB)

PSM Makassar Vs Arema FC (18.30 WIB)

Borneo FC Vs Persebaya Surabaya (18.30 WIB) (*)

