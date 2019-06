Gading Marten Dijodohkan dengan Anak Menteri Susi, Roy Marten Puji Kecantikan Nadine Kaiser

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Roy Marten puji kecantikan anak Menteri Susi Pudjiastuti, Nadine Kaiser.

Nadine Kaiser dijodohkan netizen dengan aktor peraih Piala Citra, Gading Marten.

Kabar kedekatannya dengan Nadine Kaiser merebak setelah Gading Marten mengunggah foto lebaran bareng Susi Pudjiastuti.

Paca perceraian dengan Gisella Anastasia, Gading Marten belum menunjukkan tambatan hati barunya.

Tidak seperti mantan istrinya yang selalu mengumbar kedekatannya dengan Wijin, Gading malah belum terbuka soal pasangan terbarunya.

Di hari lebaran, Gading justru dijodohkan dengan anak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti.

Pasalnya Gading mengunggah foto bersama Susi Pudjiastuti dan Nadine Kaiser.

Pada keterangan foto itu Gading mengaku hanya silahturahmi Menteri Susi.

"Silaturahmi with the coolest minister and humble daughter @susipudjiastuti115 @nadiepascale maaf lahir batin Ibu.." tulis Gading.