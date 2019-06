V dan J-Hope BTS Blak-blakkan Ungkap Tantangan Paling Sulit dalam Tur Love Yourself: Speak Yourself.

V dan J-Hope BTS Blak-blakkan Ungkap Tantangan Paling Sulit dalam Tur Love Yourself: Speak Yourself.

POS-KUPANG.COM - V dan J-Hope BTS Blak-blakkan Ungkap Tantangan Paling Sulit dalam Tur Love Yourself: Speak Yourself

Tur dunia BTS telah menjadi kejutan bagi BTS dan ARMY, tetapi tidak tanpa tantangan.

• Jimin BTS Belajar Bahasa Inggris Selama 8 Jam Non Stop, Tapi Belum fasih, RM Tersentuh!

• Dapat Tugas Angkat Properti BTS Paling Mahal Lihat Reaksi Menggemaskan Jungkook BTS

• Rayakan FESTA 2019 BTS Rilis MV Euphoria Jungkook Ada Adegan Sikat Gigi Hingga Main Game

BTS (koreaboo)

Selain latihan dan persiapan selama berjam-jam, tur dunia membutuhkan penyesuaian zona waktu dan perjalanan yang konstan.

Sejauh ini, BTS telah melakukan perjalanan ke AS, Brasil, Inggris, dan Prancis untuk tur Love Yourself: Speak Yourself.

• Daebak! BTS Singkirkan Ariana Grande dan Billie Eilish untuk Album yang Paling Banyak Terjual di AS

• Wah! Jungkook BTS Kejutkan ARMY Prancis dengan Menyanyikan Balada Prancis yang Terkenal Loh

Mereka akan menyelesaikan tanggal terakhir yang terdaftar di Jepang pada Juli mendatang.

BTS (koreaboo)

Dalam siaran langsung dengan V, J-Hope BTS mengatakan bahwa durasi waktu penerbangan yang panjang telah menjadi bagian paling sulit dari tur ini.

• V BTS Tunjukan Rasa Terima Kasihnya Pada Penari BTS dengan Cara Menggemaskan Ini ARMY Baper

• Tiru Gerakan Tari Billie Eilish di Lagu Bad Guy, Video Jungkook BTS Mendadak Viral di Media Sosial

Your browser does not support video.

Dia berharap bahwa teknologi transportasi akan meningkat sehingga mereka dapat melakukan perjalanan ke tempat pemberhentian mereka dalam setengah waktu.

Your browser does not support video.

V BTS juga mengatakan bahwa mereka juga bisa terbang ke negara-negara yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya untuk bertemu lebih banyak ARMY.

• Daebak! Kontribusi BTS untuk Perekonomian Korea Selatan Tembus 5 Triliun Won Setiap Tahun

• Jin dan Suga BTS Bakalan Ikut Wajib Militer Tahun Depan, Ini Isi Aturan Dinas Wajib Militer Korea

Your browser does not support video.

Sehari setelah konser BTS terakhir Paris di Stade de France, mereka terbang 11 jam kembali ke Korea untuk perayaan Muster tahunan mereka di Busan (15 Juni) dan Seoul (23 Juni).

• Lompati Pagar Pembatas Konser Demi Bertemu ARMY yang Gunakan Kursi Roda Jungkook BTS Malah Dikeroyok

• Daebak! Kontribusi BTS untuk Perekonomian Korea Selatan Tembus 5 Triliun Won Setiap Tahun