Angela Gilsha Emosi karena Tangisan Bayi saat di Pesawat Ternyata Jadi Sorotan Media Asing

POS KUPANG.COM - - Meski sudah meminta maaf pada publik, rupanya persoalan unggahan aktris Angela Gilsha tentang tangisan bayi di pesawat makin runyam dan viral.

Hal tersebut tampak dari beberapa media asing yang menyoroti unggahan bintang sinetron dan model tersebut.

Berita tentang Angela Gilsha dimuat di Daily Mail Online. (Daily Mail Online)

Daily Mail Online, media asal Inggris turut mengangkat berita tentang Angela Gilsha pada Selasa (11/6/2019).

Media tersebut memuat berita tentang Angela berjudul"Instagram model, 24, is slammed after moaning about being put too close to a crying baby on a flight - and saying she'd rather sit next to an ANIMAL".

Unggahan Angela yang membandingkan bayi serta hewan peliharaan masuk pesawat pun dibahas.

Media tersebut juga memuat pernyataan maaf dan klarifikasi dariAngela Gilsha.

Berita tentang Angela Gilsha di Daily Mail Online ini telah dibagikan lebih dari 1.400 kali.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Angela menuai kecaman dari warganet setelah membuat instastory yang diangap menyinggung para orangtua.

Dalam instastory instagramny

Gue lebih setuju bolehin hewan peliharaan masuk pesawat dibanding bayi," tulis Angela.