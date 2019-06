NASA Pilih 3 Lagu BTS untuk Misi Penerbangan ke Bulan, Bagaimana Kisahnya?

POS-KUPANG.COM - Boyband asal Korea Selatan BTS akan mengunjungi ruang angkasa melalui lagu-lagunya.

Pada Rabu (5/6/2019), badan antariksa AS NASA mengumumkan bahwa tiga lagu BTS dimasukkan dalam daftar putar NASA dalam perjalanan ke Bulan pada 2024. Ketiga lagu itu adalah " Mikrokosmos" dan " 134340" dari BTS dan " Moonchild" dari mixtape RM.

Bagaimana tiga lagu itu bisa masuk dalam playlist NASA tersebut?

Ceritanya, pada Senin (3/6/2019) lalu, NASA membuka pendaftaran untuk proyek #NASAMoonTunes yang diadakan untuk merayakan 50 tahun pendaratan Apollo 11 di Bulan.

NASA akan memilih lagu yang cocok untuk masuk playlist yang akan diputar selama enam hari perjalanan ke Bulan pada 2024 mendatang.

"Lima puluh tahun lalu, NASA bersiap mendaratkan manusia di Bulan. Sekarang kami bersiap-siap kembali pada 2024," NASA mengumumkan melalui akun Twitter-nya, @NASA_Johnson.

"Untuk memperingati ulang tahun ke-50 Apollo, kami membuat playlist yang cocok untuk perjalanan ke bulan dengan @ThirdRockRadio. Hingga 28 Juni, usulkan lagu yang kalian ingin masukkan dalam #NASAMoonTunes!," kata badan antariksa AS itu.

50 years ago, NASA was preparing to land humans on the Moon.

Para penggemar BTS atau yang biasa disebut ARMY pun mengusulkan sejumlah lagu yang menurut mereka pas untuk masuk daftar putar itu.

