Download Lagu Dream Glow - BTS feat Charli XCX, Lengkap dengan Lirik dan Videonya

POS-KUPANG.COM - BTS merilis lagu berjudul "Dream Glow".

Kali ini, Charli XCX diajak untuk berkolaborasi.

(Link download lagu ada di akhir berita)

Berikut ini lirik dari algu "Dream Glow" dari BTS feat. Charli XCX.

BTS - Dream Glow (feat. Charli XCX)



[Verse 1: Charli XCX]

I spend my whole life following the night time

Can't see the stop sign what you gonna say (hey)

Wandering quietly right into my dreams

It's all that I see what you gonna say (hey)

[Pre-Chorus: Jungkook]

Always feeling something bigger something real wild

Keep on shining make it brighter than a spotlight (hey, hey)

[Chorus: Charli XCX]

Sometimes I stop and stare

Follow my dreams right there

Dream glow (hey, hey)

Sometimes my dreams come true

Sometimes they turn to blue

Dream glow (hey, hey)

[Verse 2: Jimin]

Kiugi swipdan chakan sonyeondeuri

Gamchugon haetdeon kkajin mureupak (hey)

Nae byeoljarineun taeyangui papyeon

Challanhan amjeon geurimjaui chum (hey)