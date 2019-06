Anak Mantan Presiden Amerika Malia Obama Jauh dari Hidup Mewah, Begini Gaya Pacarannya

POS KUPANG.COM -- Meski menjadi anak dari salah satu orang penting di Amerika Serikat, Malia Obama, putri dari Barack Obama, ternyata memiliki gaya berpacaran selayaknya orang biasa.

Jauh dari kesan mewah, Malia dan sang kekasih menghabiskan waktu bersama hanya dengan menonton film dan berkumpul bersama teman.

Malia, yang kini berusia 20 tahun, memiliki kekasih asal Inggris, bernama Rory Farquharson.

Melansir dari Dailymail, Malia kedapatan sedang menikmati malam di Los Angeles pada hari Rabu malam (5/6/2019).

Mereka terlihat mengobrol dengan teman-teman di luar gedung bioskop Beverly New Quentin Tarantino setelah melihat The Bitter Tears of Petra von Kant.

Film tersebut adalah film yang diputar dalam rangka LA Pride LGBTQ.

Setelah menonton film Malia dan seorang teman juga terlihat berbincang bersama.

Rory, sang kekasih memeluk bahunya ketika mereka meninggalkan gedung bioskop.

Dalam kencannya itu Malia tampil sangat sederhana.