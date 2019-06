Lee Min Ki Bersama Lee Yoo Young, Kembali Bermain dalam Drama Terbaru OCN , Lee Jadi Detektif

POS KUPANG.COM -- Lee Min Ki dikabarkan kembali bermain drama tahun ini.

Setelah sukses dengan drama Because This Is My First Life dan The Beauty Inside, Lee Min Ki dikonfirmasi akan bintangi drama terbaru OCN.

Hal itu seperti yang Pos Kupang.com melalui Grid.ID kutip dari laman Sompi pada Rabu (5/6/2019).

Tak hanya Lee Min Ki, aktris Lee Yoo Young juga dikonfirmasi akan bintangi drama yang sama.

Keduanya akan didapuk menjadi pemeran utama pria dan wanita.

Drama berjudul 'Everyone's Lies' ini akan bercerita tentang seorang wanita yang suaminya menghilang setelah kematian mendadak sang ayah.

Dia bergabung dengan Majelis Nasional dan bekerja sama dengan seorang detektif dalam pencariannya untuk kebenaran.

Keduanya akan bekerja bersama untuk memecah kebohongan yang orang gunakan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Lee Min Ki berperan sebagai detektif Jo Tae Sik, sementara Lee Yoo Young berperan sebagai putri bungsu Anggota Majelis Kim Seung Chul, Kim Seo Hee.