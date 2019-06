Rayakan Idul Fitri, Sahid T-More Hotel Kupang Punya Dua Promo Ini

Rayakan Idul Fitri Sahid T-More Hotel Punya Dua Promo Ini

POS-KUPANG. COM, KUPANG -- Lebaran sebentar lagi, merayakan Hari Hari Raya Idul Fitri paling bahagia bisa berkumpul bersama keluarga. Apalagi sambil menikmati menu spesial yang ada hanya setahun sekali ini.

Bagi Anda yang tak ingin repot-repot masak di rumah, ingin menciptakan suasana yang berbeda bersama keluarga tercinta Anda bisa menikmati Promo Food Spesial.

Sales Executive, Frengky Bola, kepada POS-KUPANG. COM, Senin (3/6/2019), mengatakan masyarakat Kota Kupang terutama masyarakat muslim dapat mencicipi "Makan Ketupat Lebaran”, yang akan menyajikan menu-menu khas lebaran secara buffet.

Ada Ketupat, Opor Ayam, Sup, jajanan pasar, aneka Cookies dan masih banyak lagi menu lainnya.

Sajian tersebut sangat pas jika Anda nikmati bersama keluarga maupun rekan-rekan Anda.

Hanya dengan Rp 64.000 net per orang Anda sudah dapat menikmati semua menu tersebut All You Can Eat, pada 5 dan 6 Juni mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita.

Selain itu, kata Engky, ada pula Mudik Room Promotion.

"Untuk paket kamar kami menawarkan paket “Mudik Room” sebagai salah

satu pilihan mengisi liburan bersama keluarga," ujarnya.

Dengan harga paket Rp440.000 nett per malam sudah termasuk menginap di kamar Superior, minuman selamat datang, makan pagi untuk dua orang, gratis laundry 5 pcs/hari dan diskon 20 persen makanan dan minuman. Bagi tamu dari luar kota Sahid T-More Hotel menyiapkan antar jemput gratis ke Bandara.

Promo ini hanya berlaku untuk periode menginap 1 sd 10 Juni 2019.(*)

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati