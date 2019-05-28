Liga 1 2019

Live Streaming Indosiar Madura United vs Borneo FC Liga 1 2019, Selasa (28/5) Jam 20.30 WIB

Nonton siaran langsung dan Live Streaming Indosiar Madura United vs Borneo FC Liga 1 2019 via Vidio Premier, Selasa (28/5/2019) malam.

Live Streaming Indosiar Madura United vs Borneo FC Liga 1 2019, Selasa (28/5) Jam 20.30 WIB
Instagram/viralbolaid
Madura United vs Borneo FC dan Bhayangkara FC vs Barito Putera, Liga 1 2019, Selasa (28/5/2019) malam. 

Live Streaming Indosiar Madura United vs Borneo FC Liga 1 2019 di Vidio Premier. Kick off laga pukul 20.30 WIB, tonton di HP

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan Live Streaming Indosiar Madura United vs Borneo FC Liga 1 2019 via Vidio Premier, Selasa (28/5/2019) malam.

Laga Madura United vs Borneo FC Liga 1 2019 akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Selasa (28/5/2019) pukul 20.30 WIB, live Indosiar.

Link Live Streaming Indosiar Madura United vs Borneo FC bisa diakses di akhir berita.

Madura United dan Borneo FC sama-sama meraih hasil positif di awal kompetisi Liga 1 2019.

Hasil sekali imbang dan sekali menang menjadi modal berharga dalam lawatan pertama Borneo FC di Liga 1 2019.

Begitu juga dengan Madura United, dua kemenangan dalam laga tandang membuat pasukan Dejan Antonic lebih percaya diri ketika bermain di hadapan publik sendiri.

Bermaterikan pemain-pemain bintang, Madura United menargetkan juara Liga 1 musim ini.

Terlihat di laga pertama kala Madura United menggilas Persela dengan skor telak 1-5.

Tim Laskar Sape Kerrab memiliki kualitas pemain yang hampir sempurna di semua lini.

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Editor: Agustinus Sape
Sumber: Tribunnews
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