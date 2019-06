Live Streaming Inter Milan vs Empoli di Liga Italia, Senin (27/5) Jam 01.30 WIB

Nonton siaran langsung Live Streaming Inter Milan vs Empoli bisa disaksikan via live streaming beIN Sports 3 dan laman vidio.com premier malam ini

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming Inter Milan vs Empoli via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (27/5/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming Inter Milan vs Empoli akan dimulai pada pukul 01.30 WIB. Link Live Streaming Inter Milan vs Empoli di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Pertandingan Inter vs Empoli akan berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza.

Dalam klasemen sementara pekan terakhir Liga Italia Seri A ini Inter berada diposisi 4 dengan raihan poin 66.

Inter Milan wajib menang demi mengamankan slot di Liga Champions musim depan.

Sementara Empoli sendiri tengah berjuang hindari zona merah di posisi 17 klasemen Liga Italia dengan 38 poin.

Posisi Empoli di klasemen sementara saat ini masih belum aman, Empoli bisa saja terdegrasi apabila Empoli meraih hasil kalah atau imbang, sedangkan Genoa meraih kemenangan di saat yang sama.

Genoa berada satu strip di bawah empoli dengan perbedaan satu poin.

Link Live Streaming Inter Milan vs Empoli :