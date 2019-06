Manajemen Hotel On the Rock memberikan santunan berbagi kepada anak-anak Panti Asuhan Attin Namosain.

Hotel On the Rock Juga Berbagi Berkah Ramadhan Bersama Anak Yatim

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- On the Rock Hotel Kupang tak luput untuk berbagi keberkahan bersama anak Panti Asuhan.

Bulan ini hotel yang menawarkan view Pantai Teluk Kupang ini mengadakan acara buka puasa bersama dengan Panti Asuhan Attin, Namosan-Alak.

Acara ini di buka oleh General manager OTR, Ilham Totondeng dan diterima Ketua Pengurus Panti, Ustadz Mansur

Setelah menikmati menu takjil saat berbuka dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah, makan dan foto bersama, serta berbagi keberkahan dengan anak - anak panti asuhan Attin.

Kunjungan ini telah dilaksanakan pada Jumat, 17 Mei 2019.

"Selain berbagi kasih dengan teman - teman panti sebelumnya, kita juga melakukan bersih - bersih di masjid Nurul Hidayah yang berada tidak jauh dari On the rock hotel. Kegiatan ini dilakukan agar mendorong warga sekitar untuk semakin rajin beribadah jika masjidnya selalu dalam keadaan bersih dan rapi," kata Executive Secretary, Kiky Berek kepada POS-KUPANG. COM, Selasa (21/5/2019).

Selain itu, lanjutnya, kegiatan On the Rock lainnya menjual takjil serba Rp 5.000 di area depan ATM On the Rock bersama dengan ibu - ibu warga sekitar di buka dari pukup 15.00 Wita sampai hingga pukup 18.00 wita.

"Takjil yang disiapkan dijamin halal, murah meriah dan enak. Buat teman-teman yang mau berbuka puasa ada takjiil manis di On the Rock. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini," tuturnya. (*)