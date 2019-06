Napoli vs Inter Milan, Liga Italia, Senin (20/5/2019).

Live Streaming Napoli vs Inter Milan Liga Italia, Senin (20/5) Jam 01.30 Dini Hari WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming Napoli vs Inter Milan via beIN Sports 2 di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (20/5/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming Napoli vs Inter Milan di Liga Italia akan dimulai pada pukul 01.30 WIB.

Link Live Streaming Napoli vs Inter Milan di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Baca: Live Beinsports 3! Link Live Streaming AC Milan vs Frosinone di Liga Italia, Demi Liga Champions

Laga Napoli vs Inter Milan berlangsung di Stadion San Paolo, markas Napoli.

Inter menelan rentetan tiga hasil imbang beruntun, sebelum berhasil memutusnya dengan kemenangan pada pekan lalu saat menghapi Chievo. Tiga poin itu membuat Nerazzurri hanya unggul satu poin dari Atalanta yang duduk di posisi keempat.

Head to Head Napoli vs Inter (5 Pertemuan Terakhir)

27-12-2018 Inter 1-0 Napoli (Serie A)

12-03-2018 Inter 0-0 Napoli (Serie A)

22-10-2017 Napoli 0-0 Inter (Serie A)

01-05-2017 Inter 0-1 Napoli (Serie A)

03-12-2016 Napoli 3-0 Inter (Serie A)

Link Live Streaming Napoli vs Inter :