Karyawan Waroenk Seafood and Oriental Cuisine tengah menyiapkan salah satu menu buka puasa.

Reservasi Buka Puasa di Waroenk Seafood, Pelanggan Bisa Booking Full Ruangan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ramadan senantiasa membawa kebahagiaan, sebab dalam momentum bulan suci inilah tali silaturahmi dapat lebih direkatkan.

Memasuki Ramadan 1440 Hijriah/2019, masyarakat khususnya kaum Muslim, masif melakukan kegiatan keagamaan seperti buka puas bersama.

Sebagai pelaku kuliner yang representatif dan bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Kupang, Waroenk Group yang membawahi tiga resto dan kafe, Waroenk Oebufu di Jalan WJ Lalamentik Oebufu, Waroenk Podjok di GF Transmart Jalan WJ Lalamentik Fatululi, dan Waroenk Seafood di Jalan Veteran 18 (dekat Lippo Plaza) Fatululi, senantiasa mengakomodir kebutuhan terkait kuliner yang mumpuni.

Selain varian menu yang lezat, unik, dan beda, ekspektasi terkait tempat makan yang terbilang luxury juga tidak mengecewakan pelanggan.

Makanya, sejak awal Ramadan tahun ini, banyak penikmat kuliner yang mengadakan kegiatan buka puasa mereka di Waroenk.

Hal itu juga terlihat dari banyaknya reservasi yang dilakukan, baik perorangan, komunal, instansi swasta maupun pemerintah.

“Banyak hajatan ataupun kegiatan yang dapat dilakukan pelanggan untuk lebih menjalin persaudaraan, seperti makan bersama pada perayaan ulang tahun, wisuda dan keberhasilan, seminar, serta event lainnya di Waroenk. Di momentum Ramadan pun demikian, banyak warga Muslim yang mengadakan buka puasa bersama di sini,” terang Marketing Communication and Public Relation Waroenk Seafood and Oriental Cuisine, Rivaldy Najib saat ditemui di Waroenk Seafood and Oriental Cuisine, Jalan Veteran 18, Fatululi, Kupang, Minggu (19/5/2019).

Dijelaskan, Sabtu (18/5/2019) petang, ruangan Waroenk Seafood juga sudah full booked.

“Ada sekitar 80 orang yang buka bersama dalam kelompok ini. Jadi, sejak sejam sebelum buka puasa, kami sudah ‘sterilkan’ ruangan dan hanya akan dipakai si pemesan tadi,” papar Rivaldy.