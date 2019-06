Live Streaming Persib Bandung vs Persipura Jayapura, Liga 1 2019, Sabtu (18/5/2019).

Live Streaming Persib vs Persipura Liga 1 2019 Jam 20.30 WIB: Prediksi Line Up dan Head to Head

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan Live Streaming Persib Bandung vs Persipura Jayapura di Liga 1 2019, Sabtu (18/5/2019) jam 20.30 WIB.

Partai Persib vs Persipura Jayapura di Liga 1 2019 diagendakan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Jawa Barat.

Menyusul kedatangan sejumlah pemain menjelang kompetisi, berikut prediksi line up Persib vs Persipura Jayapura.

Dalam laga perdana di Liga 1 2019 ini, pelatih Robert Rene Alberts bisa menurunkan semua pemain asing.

Mereka adalah Bojan Malisic, Ezechiel N Douassel, dan Artur Gevorkyan, Rene Mihelic.

Bojan Malisic dan Ezechiel N Douassel merupakan pilar lama di skuat Maung Bandung.

Bojan Malisic jadi palang pintu di lini belakang sedangkan Ezechiel N Douassel merupakan juru gedor.

Seperti selama musim lalu serta Piala Presiden 2019, Bojan Malisic dan Ezechiel N Douassel tampak tidak tergeser dari line up utama.

Dua penggawa asing lain, Artur Gevorkyan dan Rene Mihelic, baru bergabung menjelang kompetisi.