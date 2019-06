Daebak! BTS Singkirkan Ariana Grande dan Billie Eilish untuk Album yang Paling Banyak Terjual di AS

BTS Singkirkan Ariana Grande dan Billie Eilish untuk Album yang Paling Banyak Terjual di AS.

Popularitas BTS telah terlihat dengan jelas di pasar A.S.

'Map of the Soul: Persona' baru-baru ini diumumkan sebagai album terlaris nomor satu (murni) pada tahun 2019, mengalahkan album Billie Eilish 'WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO.

Selain itu, 'DNA' berada di posisi ketiga, menyalip Ariana Grande 'thank u, next, berikutnya' di tempat keempat.

Prestasi ini sangat revolusioner mengingat bahwa Map of the Soul: Persona dijual tanpa bundel tur atau merchandise dan merupakan album Korea lengkap.

Daebak! Kontribusi BTS untuk Perekonomian Korea Selatan Tembus 5 Triliun Won Setiap Tahun

SBS telah melaporkan bahwa BTS membawa lebih dari 5 triliun Won ($ 4,6 miliar) ke ekonomi Korea setiap tahun.

Toko-toko Korea dan pengecer online yang memperluas jangkauan mereka secara internasional telah melaporkan peningkatan besar dalam orang yang membeli barang-barang K-Pop dan makanan Korea.