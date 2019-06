Perayaan Hari Pentakosta, Ini Pesan dan Berkat Paus Fransiskus dari Vatikan

Perayaan Hari Pentekosta, Ini Pesan dan Berkat Paus Fransiskus dari Vatikan

POS KUPANG.COM, VATIKAN -- Umat Nasrani di seluru dunia merayakan minggu pentekosta hari ini.

Pemimpin Takhta Suci Vatikan, Paus Fransiskus memberikan mengrimkan berkat bagi para misionaris pria dan wanita di seluru dunia.

Dalam akun twitternya, Pope Francis @Pontifex menyampaikan

"To men and women missionaries, and to all those who, by virtue of their baptism, share in any way in the mission of the Church, I send my heartfelt blessing"

"kepada para misionaris pria dan wanita, dan kepada semua orang yang, berdasarkan pembaptisan mereka, berbagi dengan cara apa pun dalam misi Gereja, saya mengirimkan berkat yang sepenuh hati saya".

Dalam unggahan lainnya, Paus juga berpesan agar para misionaris untuk tetap dalam kelemutan Bapak, dan bernafas dalam gereja sehingga dapat menyebarkan injil dengan suka cita.

"Holy Spirit, breathe into our hearts and let us inhale the tenderness of the Father. Breathe upon the Church, so that she may spread the Gospel with joy. Breathe upon the world the fresh restoration of hope. #Pentecost

"Roh Kudus, hiruplah dalam hati kita dan biarkan kita menghirup kelembutan Bapa. Bernafas pada Gereja, sehingga dia dapat menyebarkan Injil dengan sukacita. Hirup ke dunia pemulihan harapan baru. #Pantekosta