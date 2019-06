BERITA POPULER: Bentrok di Naibonat, Tentang BJ Habibie & Raul Lemos Unggah Foto Azriel Hermansyah

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Kamis 6 Juni 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Bentrok antar Perguruan Bela Diri di Naibonat, Kabupaten Kupang-NTT, BJ Habibie Bilang Tak Perlu Bertemu, Kalau Prabowo Ucapkan Selamat pada Jokowi dan Raul Lemos Unggah Foto Azriel Hermansyah Saat Momen Lebaran.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Bentrok antar Perguruan Bela Diri di Naibonat, Kabupaten Kupang-NTT,1 Orang Tewas

Bentrok antar perguruan bela diri di Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Rabu (6/6/2019) menyebabkan satu orang tewas.

Belum diketahui penyebab utama peristiwa bentrokan ini, tapi saat ini anggota Polisi dari jajaran Polres Kupang sudah turun ke lokasi mengamankan situasi.

Kapolsek Kupang Timur, Ipda Fery Nur Alamsyah, kepada POS KUPANG.COM, mengatakan, pihaknya masih mengamankan situasi karena peristiwa bentrokan antar pemuda yang merupakan anggota perguruan bela diri.

2. BJ Habibie Bilang Tak Perlu Bertemu, Kalau Prabowo Ucapkan Selamat pada Jokowi

Mantan Presiden RI, BJ Habibie bicara terkait waktu yang tepat kedua Capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk segera bertemu.

Hal itu diungkapkan Habibie dalam sebuah acara di Kompas TV yang diunggah di saluran YouTube KOMPASTV, Selasa (4/6/2019).