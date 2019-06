VIDEO: Lampion Usai Pawai Takbiran Ribuan Umat Masjid AT Taqwa Kamalaputi, Waingapu NTT

VIDEO: Pawai Takbiran Ribuan Umat Masjid AT Taqwa Kamalaputi, Waingapu NTT

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - VIDEO: Pawai Takbiran Umat Masjid AT Taqwa Kamalaputi, Waingapu NTT

Sekitar seribu lebih umat muslim di Masjid AT Taqwa Kamalaputi, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur antusias mengikuti malam pawai Takbiran 1 Syawal 1440 Hijriah, Selasa (4/6/2019) malam. Pawai Takbiran itu digelar oleh remaja masjid AT Taqwa Kamalaputi.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Selasa (4/6/2019) malam, terlihat sekitar seribu lebih umat muslim mengikuti pawai akbar malam Takbiran itu, ada yang berjalan kaki, dan ada yang menggunakan kendaraan roda dua.

Pawai malam Takbiran itu dengan star dari mesjid AT Taqwa kemudian mengikuti jalan Dj. Panjaitan, Jln.Jendral Ahmad Yani, dan sejumlah jalan lain kemudian kembali berakhir di masjid tersebut.

• VIDEO: Idul Fitri 1440 H , Halal Bihalal di Lantamal VII Kupang NTT, Begini Pesan Brigjen Kasirun

• VIDEO: Pesan Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman untuk Umat Muslim yang Merayakan Idul Fitri 1440 H

• VIDEO: Shalat Idul Fitri di Lapangan TNI AL Osmok, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Terlihat dalam pawai itu mereka juga mengotong replika/miniatur hewan unta, miniatur masjid, miniatur Al Quran. Selain itu, terlihat juga mereka khusus kepada anak-anak membawa lampu obor dan membawa lampu lampion, memukul bedug dan sambil meneriakan Alllahu Akbar-Allahu Akbar.

Dalam pawai itu juga diiringi oleh drum band dan usai pawai Takbiran itu, mereka juga menyalakan lampu lampion kemudian melepaskan ke udara dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri itu.

Tampak dalam mengamankan pawai Takbiran itu pihak kepolisian dari Polres Sumba Timur, Brimob, TNI dari Kodim 1601 Sumba Timur, Dinas Perhubungan, Banser, dan organisasi mahasiswa dari GMNI. Pengamanan pawai Takbiran itu dipimpin langsung oleh Kapolres Sumba Timur AKBP. Victor M.T. Silalahi, SH.,MH.

Ketua Panitia Malam Takbiran Remaja Masjid At Taqwa Kamalaputi Muhammad Sya'ban kepada POS-KUPANG. COM usai pawai tersebut, mengatakan pawai malam Takbiran itu diselenggarakan oleh remaja masjid AT Taqwa yang ada di lingkungan Kamalaputi. Untuk pawai malam Takbiran yang digelar remaja masjid Kamalaputi sudah 13 tahun sejak tahun 2006.

Kata dia, selama 13 tahun sudah dilakukan pawai malam Takbiran untuk masjid AT Taqwa Kamalaputi, tidak ada masalah atau kejadian yang tidak diinginkan saat proses pawai berlangsung. Sebelum melakukan pawai Takbiran juga 1 minggu sebelumnya pihaknya sudah melakukan ijin kemarian di pihak kepolisian dari Polres Sumba Timur.

• VIDEO: Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan Wagub Josep Buka Puasa Bersama BKO Polda NTT di Jakarta

• VIDEO: Polisi Arsilinus Ajak Kades Robertus Sambangi Rumah Janda Anastasia dan Lakukan Hal Ini

• VIDEO: AMI Nagekeo Bikin Spot Foto Menarik di Kawasan Pantai Nangadhero, Penasaran?