Pemkab Kupang akanTertibkan Potensi Galian C

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS KUPANG.COM I OELAMASI--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang siap menertibkan potensi galian C yang selama ini kurang diperhatikan. Padahal, potensi ini cukup besar memberikan kontribusi penerimaan bagi PAD.

Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, menyampaikan hal ini kepada POS KUPANG.COM, Rabu (6/6/2019).

• Intip YUK, Raffi Ahmad Bagi-Bagi THR di Bandung,

Menurut Wabup Jerry, Kabupaten Kupang sebenarnya memiliki potensi yang sangat banyak dalam mendukung PAD. Dirinya menyebutkan dari sektor pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, tapi belum dioptimalkan.

Dirinya prihatin sumber pendapatan yang dibiarkan berlalu begitu saja yakni galian C. Warga Kota Kupang membutuhkan galian C sumbernya dari Kabupaten Kupang dan jika potensi galian C ini ditertibkan untuk tidak masuk ke Kota Kupang maka warganya kewalahan.

• Ini Penyebab Jatah Liburan Bek Persib Bandung Tertunda

"Semua galian C ada di Kabupaten Kupang. Makanya kita mau tertibkan untuk tingkatkan PAD. selama ini kita seperti membiarkan orang bawa galian C ke kota dan kita tidak mau tertibkan. Makanya dalam kepemimpinan kami, potensi ini akan kami tertibkan dengan sentuhan teknologi IT agar satu pintu," katanya. (*)