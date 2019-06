Bule Cantik Polly Alexandria Mudik Ikut Suami Nur Khamid ke Kampung, Ikut Takbiran Juga

POS KUPANG.COM -- Nur Khamid dan Polly Alexandria Robinson, pasangan suami istri beda negara ini nampaknya tengah berbahagia.

Usai menikah, keduanya menjalani hubungan jarak jauh yang terbilang tak gampang.

Nur Khamid adalah seorang pria asal Magelang sedangkan Polly Alexandria Robinson adalah gadis asal Manchester, Inggris.

Namun beberapa waktu lalu, Polly Alexandria kembali ke Indonesia untuk bertemu suaminya.

• Ramalam Zodiak Hari ini 6 Juni: Taurus Bekerja Keras Penuhi Target, Gemini Tinggalkan Kesan Mendalam

• Warga Ceko Desak PM Mundur , Gelar Unjuk Rasa Terbesar sejak Jatuhnya Komunis

• Jokowi dan Prabowo Sudah Bangun Hubungan, Pertemuan Tinggal Tunggu Waktu Saja

• 3 Zodiak Dikenal Jutek, Tapi Sebenarnya Paling Peduli Sama Orang, Aries Punya Solidaritas

Polly Alexandria juga sempat membeberkan alasannya kembali pulang ke Indonesia.

Menurutnya kepulangan ke Indonesia ini lantaran pendidikan yang sudah ia jalani lebih dari 4 sudah selesai.

"So Polly, you come back to Indonesia because your study finish? Not because the netizen think that you run away, right?" tanya Feni Rose pada acara Rumpi No Secret Trans TV episode Senin (27/5/2019).

"It's just because my study," jawab Polly Alexandria.

"Jadi tadi Polly memastikan jika kepulangannya ke Indonesia karena pendidikan yang ia jalani sudah selesai," terang Feni Rose.