BREAKING NEWS: Petinju Putri Indonesia Silpa Lau Ratu Kalahkan Petinju Australia di China

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Petinju putri Indonesia, Silpa Lau Ratu berhasil menang angka atas petinju Australia Jelonen Sara Minna Erika untuk Kelas Bulu 57 Kg dalam kejuaraan InternationaL Boxing Amateur Open Tournament di JINGWU INDOOR STADIUM Shanghai, China, Kamis (6/6/2019) siang.

Petinju asal Kalimantan Selatan ini merupakan satu-satunya petinju asal Indonesia yang berhasil meraih kemenangan.

• BREAKING NEWS: Warga Desa Wewit dan Nubalema 2 di Flotim NTT Bentrok, Satu Meninggal

Sedangkan, petinju lainnya belum berhasil meriah kemenangan dan kalah angka dari petinju dari negara lainnya.

Jill Mandagie kalah angka dari petinju Mongolia Kharkhuu Enkh Amar, Farand Papendang kalah dari petinju Kazakhstan SamataLi ToL Tayev, Libertus Gha kalah dari petinju Onate Louit Ivan dari Kuba, dan Saputra Samada kalah dari PeLicier Mateo IanceLdi yant berasal dari Kuba.

• AHY Ubah Strategi Politik Partai Demokrat, Begini Pandangan Ray Rangkuti

Demikian yang dilaporkan pelatih Pelatnas Sea Games 2019, Hermensen Ballo saat menghubungi POS-KUPANG.COM, Kamis (6/6/2019) malam.

Sementara itu, empat petinju asal Indonesia lainnya masih akan bertanding Jumat (7/6/2019) besok. Mereka adalah:

1. Chornelis Kwanggu Langu vs RameL Jr Mechado (Philipine)

2. Silpa Lau Ratu vs Gan Yuan Mei (Shanghai)

3. Huswatun Hasanah vs Yang Wen Lu (CHN)

4. MaikeL.Muskita vs Labanino Rouseaux YoeLqqui (Cuba)

Para petinju ini merupkan Tim Pelatnas Tinju Sea Games 2019 yang melakukan pemusatan latihan di Kota Kupang.

Kejuaraan di China ini adalah salah satu ajang try out sebelum bertarung di Sea Games 2019 di Manila, Filipina. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)