Sebanyak 5 Orang Tewas dalam aksi penembakan di sebuah hotel di Kota Darwin

POS-KUPANG.COM | DARWIN - Setidaknya lima orang tewas dalam insiden penembakan di sebuah hotel di kota Darwin, Northern Territory, Australia, Selasa (4/6/2019).

Kepolisian setempat mengatakan, tersangka pelaku yang berusia 45 tahun sudah diamankan. Sejumlah saksi mata mengatakan, seorang pria berjalan memasuki Hotel Palms di kawasan Wooler, pinggiran kota Darwin, sambil menenteng senapan.

Begitu memasuki hotel, pria tersebut langsung melepaskan tembakan dari senapan yang dibawanya.

Setelah beraksi, pelaku melarikan diri dan baru tertangkap satu jam kemudian setelah polisi menutup akses keluar masuk kota.

Selain lima korban tewas, dua orang lainnya mengalami luka dan saat ini dalam kondisi stabil di RS Royal Darwin.

Leah Potter, seorang saksi mata, mengatakan, seorang perempuan tertembak di kaki di lokasi kejadian sebelum dievakuasi ke rumah sakit.

"Saya sedang berada di tempat parkir (di sebelah lokasi kejadian) saat mendengar apa yang saya kira adalah sura kembang api," kata Leah.

"Lalu saya melihat seorang pria berlari sambil memapah seorang perempuan dari dalam Hotel Palms, yang bersebelahan dengan hotel saya," ujar Leah.

Reports an active shooter in Darwin CBD with up to 20 shots fired and people injured ... confusing scenes with tree on fire and roads blocked. pic.twitter.com/4WY2hVE2b3 - Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) June 4, 2019.