Contek Gaya Makeup Natural dan Bold Luna Maya, Pas Buat Silaturahmi Saat Lebaran

POS-KUPANG.COM - Bukan hanya baju lebaran, makeup juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk melengkapi gayamu di Hari Raya nanti.

Kalau masih bingung, kamu bisa coba meniru gaya makeup ala Luna Maya yang simple dan gampang ditiru.

Gaya makeup ala Luna Maya untuk Lebaran ini bisa kamu sesuaikan dengan acara, mulai dari riasan natural hingga bold.

Dari banyaknya gaya makeup Luna Maya, ada 2 makeup look yang bisa kamu jadikan inspirasi makeup Lebaran nanti nih.

Penasaran bagaimana gaya makeup Luna Maya yang bisa kamu tiru untuk hari raya lebaran mendatang?

Buat kamu yang ingin tampil flawless dengan makeup look yang cenderung natural, gaya makeup Luna Maya satu ini bisa banget kamu jadikan inspirasi saat lebaran deh.

Pada foto ini, Luna Maya dirias dengan nuansa eyeshadow shimmer warna champagne yang dipadukan dengan sedikit sentuhan warna copper pada ujung luar matanya.

Makeup natural ala Luna Maya untuk Lebaran (instagram.com/kikylutan) Kedua warna tersebut memang cantik banget jika dikombinasikan ke kelopak mata dan akan menghasilkan kesan mewah namun nggak berlebihan.

Untuk blush on, Luna Maya terlihat mengenakan warna pink dengan sentuhan warna coral pada bagian apple of the cheeks wajahnya yang kemudian dipadukan dengan lipstik berwarna pink kecokelatan.

