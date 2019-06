BERITA POPULER: Sosok Petrus Elias Jemadu, Sel Kanker Ibu Ani Sempat Menurun & Hilangkan Lemak Perut

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Minggu 2 Juni 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Mengenal Sosok Petrus Elias Jemadu, SBY Ungkap Tiga Minggu Sebelum Krisis, Sel Kanker Ibu Ani Sempat Menurun Tajam dan Miliki Lemak di Bagian Perut? Tepis dengan 5 Tips Praktis Ini, Dijamin!

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Mengenal Sosok Petrus Elias Jemadu

Semasa kecil harus membajak sawah sepulang sekolah, pernah diseret banjir, jadi buruh kasar untuk uang kuliah, menjadi mahasiswa sekaligus mengajar sebagai guru, dan pernah diancam bunuh oleh muridnya sendiri. Namun takdir membawanya ke puncak kehidupan.

Lulus kuliah, menjadi dosen, melanjutkan program S2 hingga menjadi Komisaris Independen Bank NTT. Itulah sosok Petrus Elias Jemadu, SH, M.Hum.

Keseluruhan jejak hidup Pak Piet, begitu dia akrab disapa, merupakan narasi yang layak ditulis dengan tinta.

Perjuangan tokoh asal Manggarai ini tak kenal lelah. Semangatnya untuk berdiri tegak menantang derasnya arus zaman adalah bukti keteguhan dan ketulusan hatinya pada kehidupan yang berubah cepat.

Ketika acara bedah buku biografinya yang berjudul 'Petrus E Jemadu: Menaklukan Tantangan' di Kantor Redaksi Harian Pos Kupang, Sabtu (1/6/2019), sejumlah sahabat memberi kesaksian inspiratif tentang pribadi yang lahir di Kampung Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat ini.

Penulis buku biografi setebal 109 halaman ini, Servatinus Mammilianus menilai kisah hidup Pak Piet yang berliku-liku perlu dinarasikan kepada generasi muda