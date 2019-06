BTS Blak-blakkan Sebut 2 Artis Top Asal Inggris yang Ingin Diajak Kolaborasi Siapakah Mereka? 

POS-KUPANG.COM - BTS Blak-blakkan Sebut 2 Artis Top Inggris yang Ingin Diajak Kolaborasi Siapakah Mereka?

Menjelang konser bersejarah mereka di Stadion Wembley yang legendaris di London akhir pekan ini, BTS mengadakan konferensi pers untuk membicarakan tujuan mereka sebagai seniman dan pemain.

Melansir Soompi, pada tanggal 1 Juni waktu setempat, BTS berbicara kepada kerumunan wartawan internasional sebelum pertunjukan pertama dari dua tiket terjual habis di Stadion Wembley.

Selama konferensi pers, mereka ditanya tentang keputusan mereka untuk menyiarkan konser mereka langsung melalui streaming langsung global di Naver V Live + (layanan streaming Naver V Live untuk konten berbayar).

Suga BTS menjawab, “Saya pikir Wembley adalah tempat yang sangat simbolis. Sebagai seorang penyanyi, ada beberapa tahap yang Anda impikan untuk tampil, dan saya berpikir bahwa jika kita akhirnya tampil di Wembley, saya benar-benar ingin menyampaikan momen yang menggerakkan emosi ini kepada banyak orang.

BTS (Soompi)

Dia menambahkan, "Saya mengalami kesulitan tidur tadi malam karena pemikiran bahwa saya akan tampil di Wembley.

Saya pikir itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menyenangkan. "

Daebak, BTS Bakal Tampil di The Late Show With Stephen Colbert, ARMY Catat Waktunya! (KOREABOO)

Ketika ditanya apakah ada artis Inggris yang mereka berharap untuk berkolaborasi di masa depan, V langsung menjawab, “Saya suka Coldplay, dan saya sering mendengarkan mereka. Setiap kali kami datang ke Inggris, saya selalu mendengarkan Coldplay dalam perjalanan ke venue. Jika ada kesempatan, saya ingin bekerja sama dalam bermusik. "

RM BTS menimpali, "Saya juga berpikir itu akan menjadi kehormatan besar jika kami bisa berkolaborasi dengan Paul McCartney."

BTS (Koreaboo.com)

Setelah menyelesaikan tur stadion AS "Love Yourself: Speak Yourself" yang terjual habis, BTS akan tampil di Stadion Wembley pada tanggal 1 dan 2 Juni sebelum menuju ke Paris, Prancis untuk rangkaian konser berikutnya. (POS-KUPANG.COM/Maria Enotoda)