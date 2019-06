Curhat Ibu Cinta Laura Usai Foto Vulgar Anaknya Bersama Sang Mantan Tersebar & Viral di Media Sosial

POS-KUPANG.COM - Beredarnya postingan foto-foto dan video mesra Cinta Laura di akun Instagram kekasihnya, Frank Garcia, sontak menjadi pembicaraan hangat.

Nama Cinta Laura bahkan sempat bertengger di trending topic dunia di Twitter pada Jumat (31/5/2019) malam.

Ada 3.606 twit yang menyebutkan nama Cinta Laura.

Pro kontra terus membanjir mengenai cerita di balik foto dan video vulgar keduanya.

Satu hal yang menarik, dalam pencarian nama Cinta Laura di Twitter, warganet justru memberikan dukungannya untuk Cinta dan mengecam tindakan Frank Garcia.

Seperti yang dituliskan oleh akun @nyongajung yang berkicau tentang kekesalannya terhadap Frank serta meminta Cinta untuk tetap kuat.

"Sedang mempertanyakan cowo yg pake revenge porn untuk menjatuhkan mantannya.

Is it really necessary?

Bukannya malah menunjukan kalau si cowo yg brengsek?

Kasian cinta laura, feel sorry for her. Cepat membaik, cepat recovery, and live on! ??" tulis akun tersebut.