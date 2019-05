Persipura vs PSS Sleman

LIGA 1 2019 : Jadwal dan Prediksi Persipura vs PSS Sleman Jumat Malam Ini Jam 18.00 WIB

POS KUPANG.COM -- Saksikan laga Persipura vs PSS Sleman Liga 1 2019 Jumat (31/5/2019) mulai pukul 18.00 WIB di Indosiar dan Usee TV.

Kalian juga bisa mengikuti jalannya pertandingan Persipura vs PSS Sleman melalui link livescore di akhir tulisan. Tonton di sini!

Merangkum dari berbagai sumber pada Jumat (31/5/2019) laga Persipura vs PSS Sleman bakal dilangsungkan dari stadion Mandala, Jayapura.

Menjadi tuan rumah pada laga Persipura vs PSS Sleman, skuat Mutiara Hitam bakal tampil all out.

Diketahui sebelumnya , Persipura gagal meraih kemenangan dalam dua laga pertama di Liga 1 musim ini.

Persipura memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan perdana pada musim ini.

Dimana kebetulan laga Persipura vs PSS Sleman bakal digelar dalam laga kandang pertama pada musim ini.

Sebelumnya Persipura harus menyerah 0-3 saat bertandang ke markas Persib Bandung pada laga pekan pertama.

Setelah itu, Persipura harus puas bermain imbang 2-2 dengan Perselan Lamongan di Stadion Surajaya pada laga pekan kedua.