Raja Salman Kumpulkan Para Pemimpin Negara Arab di Saudi, Ini Agendanya

Raja Salman bin Abdulaziz Kumpulkan Para Pemimpin Negara Arab di Saudi, Ini Agendanya

POS-KUPANG.COM | JEDDAH - Para pemimpin Arab berkumpul di Arab Saudi, Kamis (30/5/2019), atas undangan dari Raja Salman bin Abdulaziz untuk menghadiri KTT darurat membahas situasi di wilayah Teluk.

Riyadh mengharapkan pertemuan para pemimpin Arab tersebut bakal memberi pesan kuat kepada Iran bahwa kekuatan regional akan mempertahankan kepentingan mereka terhadap segala ancaman yang ada.

• Bertabrakan dengan Kapal Pesiar, Kapal Wisata Terbalik, 7 Turis Korsel Tewas dan 21 Orang Hilang

Saudi bersama dengan Uni Emirat Arab (UEA) telah melobi Washington untuk menahan Iran dan menghindari perang, menyusul peningkatan ketegangan setelah serangan drone ke stasiun pompa minyak di Saudi dan sabotase kapal tanker di lepas pantai UEA.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Ibrahim al-Assaf mengatakan dalam pertemuan para pemimpin Arab di Jeddah, menjelang KTT, bahwa "serangan" tersebut harus ditangani dengan "kekuatan dan ketegasan".

• Arus Mudik Lebaran Penumpang Pesawat Masih Normal

"Sementara para pemimpin KTT kemungkinan akan membahas cara terbaik untuk menghindari perang, Raja Salman bertekad untuk membela kepentingan Arab Saudi dan negara- negara Arab, di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dengan Iran," kata Pangeran Turki al-Faisal, mantan kepala intelijen dan utusan Saudi, melalui tulisannya di Al Arabiya.

Pangeran Turki mengatakan, pertemuan para pemimpin Muslim negara Teluk dengan para pemimpin Arab di Mekkah, bakal membahas tentang campur tangan Iran dalam urusan Arab.

Ketegangan terus meningkat antara AS dengan Iran setelah Presiden Donald Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran 2015 tahun lalu dan memberlakukan kembali sanksi, serta peningkatan kehadiran militer AS di wilayah Teluk.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, di sela kunjungannya ke Irak bulan ini, mengatakan bahwa Teheran menginginkan hubungan yang seimbang dengan negara-negara tetangga di kawasan Teluk dan telah mengusulkan penandatanganan pakta non-agresi. (Kompas.com/Agni Vidya Perdana)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raja Salman Kumpulkan Para Pemimpin Negara Arab di Saudi",