Member BLACKPINK Ungkap Koreografi Favorit Mereka Sejak Debut Hingga Sekarang. Itu adalah masing-masing gerakan tarian favorit member BLACKPINK.

POS-KUPANG.COM - Dalam wawancara baru-baru ini dengan BBC News yang diposting pada 28 Mei, BLACKPINK membagikan gerakan tarian favorit mereka. Secara alami, masing-masing gadis memilih tarian yang ada dalam koreografi mereka sendiri.

Dilansir dari laman koreaboo.com, Rabu (29/5/2019), ratu dansa Lisa BLACKPINK mengambil langkah utama single dance “Kill This Love”.

Rosé BLACKPINK kembali ke beberapa comebacks dan memilih serangan jari-hati "As If It Your Last".

Jisoo membawanya sepanjang jalan kembali ke 2016 dengan lagu debut mereka gerakan dansa “BOOMBAYAH".

Koreaboo.com)