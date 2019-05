Soal Penerbangan ke Jakarta Kosong, Ini Imbauan Menhub Kepada Maskapai Penerbangan

POS-KUPANG.COM | TANGERANG - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menganjurkan maskapai untuk memberikan diskon tiket penerbangan ke Jakarta pada musim mudik Lebaran 2019.

Hal ini lantaran menurut Menhub, berdasarkan tren beberapa hari ini, telah terjadi kekosongan penumpang pesawat untuk penerbangan yang menuju Jakarta.

"Satu fakta yang terjadi adalah, dari Jakarta ke luar itu relatif hampir 100 persen, tetapi dari luar ke Jakarta itu kurang dari 60 persen (keterisiannya)," ujarnya saat meninjau kesiapan mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (26/5/2019).

"Nah kekurangan load factor ini sebenarnya adalah satu potensi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan kegiatan wisata atau yang lain menuju Jakarta," sambung dia.

Oleh karena itu, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menganjurkan agar maskapai memberikan tarif khusus atau promosi kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mengoptimalkan operasional maskapai.

Selain itu dengan keterisian pesawat yang naik maka airline akan produktif. "Selain itu juga pariwisata bisa baik berjalan lancar," kata dia.

Dalam beberapa hari ini ucap Menhub, telah terjadi peningkatan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal ini terlihat dengan naiknya jumlah pergerakan pesawat.

"Semula dari 1.300 take off dan landing akan menjadi 1.470 take off landing per hari. Diharapkan akan ada kenaikan 1-2 persen. Dari jumlah penumpang juga ada suatu tambahan kira-kira 3 persen ya," kata dia.

Dalam kunjungan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Menhub ditemani oleh Menkes Nila Moeloek, Dirjen Perhubungan Udara, Direktur Utama AP II, dan Direktur Utama Airnav. (Kompas.com/Yoga Sukmana)