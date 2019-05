Nathania Purnama Rayakan Kelulusan SMA Tanpa Kehadiran Ahok, Foto Keluarganya Curi Perhatian

POS-KUPANG.COM - Nathania Purnama, putri Ahok dan Veronica Tan, berbahagia merayakan kelulusan SMA pada Jumat (24/5/2019).

Melalui akun Instagram @nata.zhong, Nathania Purnama mengunggah fotonya tengah membawa buket bunga yang besar.

"thank you all for the best wishes!

it has been a pretty tiring ride these past two years but i'm glad to have made it with my friends, teachers, and family.

IB was disgusting but it was worth (...) going through it with my pals.

my phone was dead during the whole event so here is the prelude (taken at the epilogue) to a lot more photos from the graduation," tulisnya dalam unggahan itu.

(Terimakasih untuk semua doa terbaik!

Perjalanan yang cukup melelahkan selama 2 tahun terakhir, tapi aku senang melaluinya bersama teman, guru, dan keluargaku.

IB menjijikkan tapi layak (...) melewatinya bersama teman-teman.

Teleponku mati selama acara jadi ini adalah pembuka untuk lebih banyak foto wisuda)