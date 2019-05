Artis Jefri Haris Gurusinga 'S4' Meninggal Dunia,  Ini Ungkapan Duka Para Sahabat dan Fans

POS KUPANG.COM - Artis multi talenta Jefri Haris Gurusinga aliasJeje Gurusinga meninggal dunia karena sakit radang otak.

Kabar duka ini dibagikan oleh para sahabat Jeje melalui akunInstagram pada Sabtu (25/5/2019).

Para sahabat dan fans pun mengaku sangat terkejut atas meninggalnya mantan member boyband S4 itu, lantaran selama ini Jeje tampak segar dan baik-baik saja.

Bahkan, seminggu sebelum meninggal dunia, Jeje masih terlihat aktif di Instagram dan membagikan aktivitasnya saat bekerja.

"Teman teman aku masih ga percaya sahabat aku @jjgurusinga telah pergi dari kita ... Dia adalah sahabat aku diatas stage dan dibawah stage dari jaman boyband dan sampai detik ini..

Mohon doanya agar jeje bisa diterima disisi Tuhan dan beri ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan.. Selamat jalan sahabatku jeje," tulis artis asal Korea Lee Jeong Hoon.

Dalam video yang ia unggah, Lee mengaku baru-baru ini bertemu Jeje.

Ia juga menuturkan bahwa Jeje tampak sehat.

Dengan menahan air mata, Lee mengungkapkan rasa duka atas kepergian Jeje.

Tak hanya Lee, mantan member S4 Arthur Stefanoo juga mengungkapkan rasa dukanya.

1 tahun training di Korea kita sekamar, pulang ke Indonesia debut jadi S4 juga kita sekamar... shock kemarin dapat kabar dirimu sudah tiada

Yohanes 11: 25-26 Tuhan Yesus berfirman

“Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya.”

Rest in piece brother... we love you," tulisnya melalui@arthurstefanoo. (*)