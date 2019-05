Aktris Korea, Han Ji Sun, yang dikeluarkan dari drama seri The Secret Life of My Secretary karena menyerang sopir taksi lansia.(Soompi)

Han Ji Sun Tampar Sopir Taksi, Ini Akibatnya, Didepak dari Drama The Secret Life of My Secretary

POS KUPANG.COM -- Aktris Korea Selatan, Han Ji-sun (26), dikeluarkan dari sebuah drama seri televisi setelah munculnya laporan media bahwa dia menyerang seorang sopir taksi dan polisi pada akhir 2018.

Menurut Channel A, Han Ji Sun diduga menampar dan menendang seorang sopir taksi yang berusia 61 tahun setelah bertengkar dengannya di Seoul Selatan pada September tahun lalu.

Ketika polisi tiba di tempat kejadian, Ji Sun disebut menyerang mereka juga, mengklaim bahwa pengemudi taksi itu tidak pergi ke arah yang dia inginkan.

Polisi mengatakan bahwa ketika itu Ji Sun sangat mabuk.

Setelah laporan tersebut muncul pada Kamis (23/5/2019), banyak orang menyerukan agar dia dikeluarkan dari drama televisi berjudul The Secret Life of My Secretary yang tayang di saluran SBS, di mana dia memiliki peran kecil.

Tim produksi acara mengumumkan pada hari berikutnya bahwa mereka akan menghilangkan peran Ji Sun.

"Kami akan mengedit Han dari episode yang sudah difilmkan dan akan mengubah naskah episode mendatang," kata tim Secret Life of My Secretary dalam sebuah pernyataan tertulis.

Agensi Han, J Wide Company mengkonfirmasi kejadian penyerangan tersebut dan meminta maaf atas nama Ji Sun.

"Kami meminta maaf kepada semua orang atas insiden itu. Han telah mengambil konsekuensi hukum dari tindakannya. Dia sangat menyesali kesalahannya dan tidak punya alasan (membela diri)," kata agensi itu dalam sebuah pernyataan.

Han memulai debutnya pada 2016 melalui seri televisi berjudul Sweet Stranger and Me.

Dia sejak itu muncul di banyak program lainnya, termasuk Man to Man (2017) dan Black Knight (2017).*

