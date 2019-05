Pelanggan Bisa Booking Full Ruangan untuk Buka Puasa di Waroenk Seafood

Karyawan Waroenk Seafood and Oriental Cuisine tengah menyiapkan salah satu menu buka puasa.

POS-KUPANG.COM |KUPANG - Sebagai pelaku kuliner yang representatif dan bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Kupang, Waroenk Group yang membawahi tiga resto dan kafe, Waroenk Oebufu di Jalan WJ Lalamentik Oebufu, Waroenk Podjok di GF Transmart Jalan WJ Lalamentik Fatululi, dan Waroenk Seafood di Jalan Veteran 18 (dekat Lippo Plaza) Fatululi, senantiasa mengakomodir kebutuhan terkait kuliner yang mumpuni.

Sejak awal Ramadan tahun ini, banyak penikmat kuliner yang mengadakan kegiatan buka puasa mereka di Waroenk.

Hal itu juga terlihat dari banyaknya reservasi yang dilakukan, baik perorangan, komunal, instansi swasta maupun pemerintah.

"Banyak hajatan ataupun kegiatan yang dapat dilakukan pelanggan untuk lebih menjalin persaudaraan, seperti makan bersama pada perayaan ulang tahun, wisuda dan keberhasilan, seminar, serta event lainnya di Waroenk. Di momentum Ramadan pun demikian, banyak warga Muslim yang mengadakan buka puasa bersama di sini," terang Marketing Communication and Public Relation Waroenk Seafood and Oriental Cuisine, Rivaldy Najib saat ditemui di Waroenk Seafood and Oriental Cuisine, Jalan Veteran 18, Fatululi, Kupang, Minggu (19/5/2019).

Dijelaskan, Sabtu (18/5/2019) petang, ruangan Waroenk Seafood juga sudah full booked.

"Ada sekitar 80 orang yang buka bersama dalam kelompok ini. Jadi, sejak sejam sebelum buka puasa, kami sudah `sterilkan' ruangan dan hanya akan dipakai si pemesan tadi," papar Rivaldy.

Ia mengatakan, setelah acara selesai sekitar satu setengah jam, pelanggan umum boleh kembali berkunjung seperti biasa.

"Jadi, tempat kami memang sangat cocok untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti buka puasa dan lainnya," imbuhnya.

Terkait transaksi minimal agar dapat menggunakan seluruh ruangan, Rivaldy mengatakan tergantung orderan pelanggan.

"Tidak ada patokan, tetapi jika pelanggan ingin memakai seluruh ruangan dan menutup sementara dari pemesanan umum, maka kurang-lebih kelompoknya berjumlah sekitar 70-80 orang. Kalau kurang dari itu, mereka boleh reservasi biasa, yang berarti kami hanya dapat menyediakan meja sesuai permintaan dan tetap membuka pelanggan umum," jelas Rivaldy.

Selain varian menu yang lezat, unik, dan beda, ekspektasi terkait tempat makan yang terbilang luxury juga tidak mengecewakan pelanggan.

Ia menambahkan, pihaknya sudah membangun ruangan VIP di lantai atas Waroenk Seafood. "Bakal ada tiga ruang VIP yang berkelas, sehingga pelanggan yang ingin lebih privat dapat bersantap bersama dengan nyaman," ujarnya.

Rivaldy mengemukakan, Waroenk secara umum saat ini menjadi pilihan para petualang kuliner. Selain karena memiliki variasi makanan beragam dengan ratusan item per outlet, juga pionir dalam penyajian menu-menu unik.

"Ini bisa dilihat dari suksesnya Waroenk meraih Kadin NTT Award 2018 sebagai `Restoran dengan Menu Terinovatif se-NTT'. Beberapa klaim umum juga mengatakan, Waroenk adalah warungnya kaum milenial sebab saat ini menjadi resto dan kafe pilihan anak-anak muda di Kota Kupang," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)