Intip Sinopsis Film 'Men in Black II' Dibintangi Will Smith, Tayang Malam Ini di Big Movies GTV

POS KUPANG.COM -Film 'Men in Black II' akan ditayangkan di Big Movies GTV, edisi Rabu (22/5/2019) pukul 21.15 WIB.

Dikutip dari Wikipedia, Rabu (22/5/2019), 'Men in Black II' atau 'MIIB' adalah film aksi komedi fiksi Amerika yang dirilis pada 2002.

Film 'Men in Black II' berdasarkan dari buku komik serial 'The Men in Black' karya Lowell Cunningham.

Film ini merupakan sekuel dari 'Men in Black' (1997), yang kemudian dilanjutkan 'Men in Black 3' (2012), dan 'Men in Black 4' (2019).

'Men in Black II' dibintangi Will Smith, Tommy Lee Jones, Lara Flynn Boyle, Rosario Dawson, hingga Tony Shalhoub.

'Men in Black II' menceritakan tentang Agen K yang sudah lima tahun pensiun setelah kalah dari Edgar the Bug.

Agen J yang masih aktif menjadi agen rahasia di New York tengah memantau kehidupan di luar bumi dari bumi.

Ia sedang diperintahkan untuk menyelidiki pembunuhan seseorang bernama Ben di restoran pizza.

Seorang pelayan bernama Laura Vasquez memberitahu bahwa pembunuhnya adalah Serleena, seorang Kylothian yang wujudnya seperti seorang model.

Serleena ditemani pelayannya bernama Scrad yang merupakan makhluk berkepala dua.