Bikin Gerakan Mata Rasis ke BLACKPINK, DJ Asal Amerika ini Bikin BLINK Geram

POS-KUPANG.COM - Popularitas Blackpink memang tidak diragukan lagi.

Blackpink telah memulai debut mereka di Amerika, bahkan Blackpink menjadi girl grup Kpop pertama yang tampil di Festival Coachella.

Popularitas Blackpink ini membuat makin banyaknya BLINK yang berasal dari luar Korea Selatan dan tersebar hampir di seluruh negara.

Sama seperti fans K-Pop pada umumnya, BLINK juga dikenal sangat fanatik mendukung idola mereka, Blackpink.

Baru-baru ini, salah satu DJ Amerika mendapatkan respon negatif dari BLINK.

Dilansir dari KStarlive, pada 19 Mei 2019 lalu, DJ Amerika yang diketahui bernama Sofia Valentini menggunggah sebuah postingan yang menimbulkan kontroversi dengan sebuah video yang dia unggah ke akun Instagramnya.

Dalam video tersebut, Sofia terdengar memainkan lagu Kill This Love milik Blackpink.

Sofia pun menulis caption, "I love Kpop!! What do you guys think, could I be a new member of @blackpinkofficial? #kpop #blackpink #bts,", yang berarti "Saya suka Kpop!! Bagaimana menurut kalian, apakah saya bisa menjadi anggota baru dari @blackpinkofficial? #Kpop #blackpink #bts," dan menandai akun Instagram resmi BTS dan BLACKPINK dalam video.