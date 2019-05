Intip YUK Beras Mautenda dan Ekoleta di Ende-NTT

POS KUPANG.COM -Jika pejungga terbesar Inggris, William Shakespeare yang hidup antara 26 April 1562 hingga 23 april 1616 mengatakan That Which We Call a rose by any other name would smell as sweet, yang artinya kurang lebih apalah arti sebuah nama.

Namun bagi Pemda Ende nama tentu sangatlah berarti karena nama adalah menyangkut identitas diri dan juga lembaga serta produk suatu daerah dan berawal dari pemikiran tersebut, Pemda Ende melalui Bupati dan Wakil Bupati Ende, Ir Marsel Petu-Drs Djafar Achmad dalam masa kepemimpinan mereka di periode pertama tahun 2014-2019 mewacanakan untuk memberikan lebel

atau nama-nama produk asal Kabupaten Ende sehingga bisa dikenal di daerah lain juga sebagai strategi pemasaran serta sebagai identitas diri Kabupaten Ende terutama beras.

Pemda Ende Ingin Punya nama, itu setidaknya yang diharapkan kedua pemimpin tersebut.

Wacana yang dikemukan di pada periode pertama akhirnya terjawab ketika secara resmi Bupati Ende, Ir.Marsel Petu bertempat di Desa Anaranda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Senin (20/5/2019) meluncurkan produk beras asal Mautenda dan Ekoleta yang telah diberi lebel dengan ukuran masing-masing 5 kg dan 10 kg serta 25 kg.

Bupati Ende, Ir.Marsel Petu mengatakan bahwa kehadiran semua pihak pada acara peluncuran beras membuktikan komimen berjuang bersama membangun dan membawa perubahan bagi kabupaten Ende.

Dikatakan komitmen dan tekad untuk membawa perubahan terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat, terjawab dengan dilauncingnya beras Mautenda dan Ekoleta, dimana saat ini pengelolaannya telah menggunakan peralatan-peralatan pertanian yang lebih berkualitas.

“Kita patut memberikan apresiasi kepada kepala Dinas Pertanian bersama jajarannya yang telah mampu menterjemahkan apa yang menjadi harapan saya bersama Wakil Bupati yaitu adanya inovasi untuk suatu pencapaian hasil yang lebih maksimal dengan dilaunchingnya beras Mautenda dan Ekoleta,”kata Bupati Marsel.

“Harapan kita bersama agar dengan dilaunchingnya beras Mautenda dan Ekoleta produksi beras lokal kita akan semakin dikenal luas,”ujarnya.

“Kita harus akui bahwa selama ini beras kita yang juga beredar di pasar namun tidak bisa diketahui identitasnya,”kata Bupati Marsel.