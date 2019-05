Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun Kabar Duka Datang Dari Aktor Gading Marten.

POS-KUPANG.COM - Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun Kabar Duka Datang Dari Aktor Gading Marten

Kabar duka datang dari aktor tampan Gading Marten.

Kabar duka tersebut diketahui dari unggahan Gading Marten di akun instagram pribadinya.

• Balik Indonesia, Bule Cantik Polly Alexandria Disuguhi Terong oleh Nur Khamid, Lihat Ekspresinya!

• Bupati SBD Pimpin Staf Bersihkan Halaman Kantor Daerah

• Mantan Pembalap Formula 1 Niki Lauda Wafat, Simak Riwayat dan Perjalanan Kariernya

Dalam unggahannya tersebut Gading berfoto bersama seorang legenda F1.

Ya dialah Niki Lauda.

Dalam captionnya Gading menuliskan ''Rest In Peace Legend Niki Lauda''

Postingan Gading Marten langsung ditanggapi netizen yang juga ternyata berduk atas perginya legenda ini untuk selama-lamanya.

@sc_gregory: Lauda has finished his race well Rest in peace legend

@nicholasoliver_: Ini kan yg di film itu ya .