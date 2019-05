Setahun Pernikahan Pangeran Harry & Meghan Markie, Ini Kisah Cinta Mereka

POS-KUPANG.COM - Pangeran Harry dan Meghan Markle tengah merayakan satu tahun pernikahannya tepat di hari ini, Minggu (19/5/2019).

Royal wedding ini dilangsungkan di Kapel St George, Kastil Windsor, sekitar 40km di arah barat London jam 12.00 siang waktu setempat.

Di wedding anniversary-nya kali ini, akun Instagram resmiPangeran Harry dan Meghan Markle mengunggah momen bahagia setahun yang lalu.

Akun Instagram @sussexroyal mengunggah sebuah video yang berisi momen behind the scene pernikahan.

Dalam unggahannya pada Minggu (19/5/2019) tersebut, akun ini memberikan caption yang cukup panjang dan menyentuh.

Awal videonya (@sussexroyal/Instagram)

"Happy one year anniversary to Their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex!

Today marks the one year anniversary of the wedding of The Duke and Duchess of Sussex.

Their Royal Highnesses exchanged vows at St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on May 19th, 2018.

The selected song “This Little Light of Mine” was chosen by the couple for their recessional. We hope you enjoy reliving this moment, and seeing some behind the scenes photos from this special day.

A message from The Duke & Duchess: Thank you for all of the love and support from so many of you around the world. Each of you made this day even more meaningful."

"(Selamat satu tahun pernikahan, The Duke and Duchess of Sussex,

Hari ini menandari peringatan satu tahun pernikahan The Duke and Duchess of Sussex,