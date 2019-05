Tim C Pelatnas NTT Fokus Piala Presiden

Sparing atau uji tanding antara Tim Pra PON NTT (Tim Pelatnas C) dengan Tim Pelatnas Sea Games 2019 (Tim Pelatnas A) di Aula Komodo, Kota Kupang, Sabtu (18/5/2019).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-KUPANG-Tim Pelatda Pra PON NTT ditetapkan menjadi Tim Pelatnas C yang juga akan fokus bertanding di Kejuaraan Tinju Piala Presiden di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Juli 2019 mendatang.

Tim ini merupakan gabungan dari para petinju yang melakukan pelatihan di Kota Kupang, TTS dan Kabupaten Belu.

Saat ini para petinju sedang melakukan persiapan termasuk melakukan sparing atau uji tanding dengan Tim Pelatnas A Sea Games 2019 di Aula Komodo Kota Kupang. Sedangkan Tim Pelatnas B saat ini sedang menggelar pemusatan latihan di Bandung Jawa Barat.

• Gasak Permata Hitam Persipura Jayapura, Ini Koemnatar Pelatih Persib Bandung Robert Albert:

Ditemui di sela-sela sparing di Aula Komodo, Kota Kupang, Sabtu (18/5/2019), pelatih PPLD/PPLM NTT, Oni Selan mengatakan sejumlah petinju sudah terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) untuk masuk Tim Pelatnas C.

• Hari Senin, 20 Mei 2019 Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Rotiklot, Belu-NTT

Dia mengaku persiapan yang dilakukan di Kota Kupang sudah masuk dalam masa persiapan pertandingan. Para petinju di TTS dan Belu juga rutin melakukan latihan.

"Tinggal kita gabungkan saja. Minggu depan kita sudah mau gabung."

Para petinju dari daerah juga nanti akan diasramakan dan menjalani pemusatan latihan di Kota Kupang.

"Ada lima orang yang saat ini ada di PPLD/PPLM dipersiapkan ke sana."

Pihaknya tentu saja memasang target cukup tinggi di Piala Presiden Labuan Bajo. Mereka dituntut untuk membawa pulang medali. Jadi, bukan hanya Tim Pelatnas A dan B yang dituntut untuk meraih medali sebanyak-banyaknya.

• Ini Komentar Striker Rene Mihelic usai Persib Bandung Hancurkan Persipura Jayapura Skor 3-0

"Karena tempatnya sangat strategis untuk pariwisata makanya banyak negara yang hadir."

• Awali Liga 1 Musim 2019 dengn Minor, Ini Ungkapan Hati Pelatih Persipura Kalah 2-3 dari Persib

Sebelum bertarung di Piala Presiden, Tim Pelatnas C akan melaksanakan Try Out dalam sebuah Kejuaraan Tinju di Kota Mataram, NTB bulan depan. Sebab, manajemen juga memasang target untuk lolos pra PON 2019 dan PON XX tahun 2020 di Papua.

Dia menuturkan gelaran Pra PON nanti dibagi menjadi tiga wilayah Indonesia yakni wilayah timur di Papua, wilayah tengah di Maluku Utara dan wilayah barat di Jawa Barat dan Papua.

Rencananya Pra PON dilangsungkan pada bulan September 2019 mendatang. Tim Pra PON NTT atau Tim Pelatnas C ini sudah melakukan uji tanding atau sparing untuk kelima kalinya dengan tim Pelatnas Sea Games 2019.

• Patahkan Persipura Skor 0-3 di Laga Perdana, Ini Sesumbar Kapten Persib Bandung

"Kami sudah seleksi. Memang tim 3 ini banyak daerah di luar NTT ingin bergabung tetapi kami untuk sementara tidak mau kami masih utuh dan lengkap untuk semua kelas," kata Ketua Pertina NTT, Samuel Haning saat diwawancarai sebelumnya. (*)