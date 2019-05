Tayang 24 Mei 2019 di Bioskop, Intip Trailer, Sinopsis Hingga Fakta Menarik Film Aladdin Live Action

Tayang 24 Mei 2019 di Bioskop, Intip Trailer, Sinopsis Hingga Fakta Menarik Film Aladdin

POS-KUPANG.COM - Simak trailer, sinopsis dan fakta menarik Aladdin (2019).

Film Aladdin (2019), disutradarai oleh Guy Ritchie, dibintangi Navid Negahban sebagai Sultan, Frank Welker mengisi suara Abu si kera kecil, Jafar akan diperankan oleh Marwen Kenzari, Naomi Scott memerankan Putri Jasmine dan Mena Massoud memerankan Aladdin.

Tetapi adegan di trailer terbaru menunjukkan perubahan penampilannya.

Tampaknya juga film Aladdin (2019) ini akan menampilkan beberapa lagu ikonic film asli seperti "A Whole New World," yang memenangkan Grammy Award untuk lagu terbaik, lagu Disney pertama yang pernah memenangkan kategori itu.

Lagu ikonik ini juga memenangkan Oscar pada tahun 1992 saat film versi pertama dalam bentuk animasi dirilis.

Fakta Menarik Film Aladdin

Film ini telah di teaser pada dua film live-action Disney sebelumnya: The Jungle Book (2016) lampu jin itu terlihat di kuil King Louie dan film Beauty and the Beast (2017) model kastil Agrabah muncul selama "Be Our Guest".

Will Smith merekam lagu "Friend Like Me" pada hari pertama ia bertemu dengan sang komposer.

Pembuat film mengambil panggilan casting yang luas untuk menemukan aktor dari etnis yang tepat untuk film, memiliki latar Arab.

Namun pada akhirnya, para pemeran terdiri dari aktor keturunan Arab / Timur Tengah / Asia Tengah / Asia Selatan: