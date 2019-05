LIVE TVOne! Link Live Streaming Tinju Dunia Deontay Wilder vs Dominic Breazeale

Instagram/TV One

LIVE TVOne! Link Live Streaming Tinju Dunia Deontay Wilder vs Dominic Breazeale

POS-KUPANG.COM - Tonton siaran langsung Tinju Dunia atau World Boxing memperebutkan sabuk kelas berat WBC antara Deontay Wilder vs Dominic Breazeale

Siaran langsung Tinju Dunia atau World Boxing tersebut akan ditayangkan Minggu, 19 Mei 2019 di TVOne dan bisa disaksikan secara streaming

Untuk menyaksikan Siaran langsung Tinju Dunia atau World Boxing yang dimulai pukul 09.00 WIB itu, bisa mengakses tautan di bawah ini :

LINK 1

LINK 2

LINK 3

LINK 4

Pertandingan itu sendiri akan disiarkan langsung dari Barclays Center New York Amerika Serikat.

Selain pertandingan partai utama antara Deontay Wilder vs Dominic Breazeale, juga akan ditayangkan dua partai tambahan yakni Garry Russell Jr vs Kiko Martinez dan Juan Heraldez vs Argenis Mendez